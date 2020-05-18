Около половины регионов намерены усилить запрет на продажу алкоголя в жилых домах

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Законодательные власти около половины регионов России прорабатывают вопрос запрета торговли алкоголем в жмлых домах в помещениях с залом обслуживания менее 50 кв.м., пишет в понедельник газета "Коммерсантъ".

Как рассказал газете председатель комитета по производству пивоваренной продукции и напитков брожения "Опоры России" Алексей Небольсин, в Севастополе, Брянской области и Подмосковье уже приняты соответствующие законы в первом чтении, указывает он. Собственные ограничения регионы могут ввести уже до конца мая. В одном Подмосковье это грозит закрытием 3 тыс. точек, считает он, в текущем виде ограничения могут коснуться и полноценных ресторанов общей площадью около 120 кв. м с учетом рабочих помещений.

Помимо закрытия предприятий, подтверждает президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, подобные запреты заставляют предпринимателей задуматься, стоит ли начинать вести бизнес.

5 мая вступил в силу федеральный запрет на торговлю алкоголем в заведениях общепита, расположенных в жилых домах, с залом обслуживания менее 20 кв.м.

Торговать алкоголем в стране могут примерно 28–30 тыс. ресторанов, кафе и баров в жилых домах, уточняет "Опора России".

