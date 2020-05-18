Кузбасс продлил режим повышенной готовность на неделю

Вместе с этим разрешена работа веранд ресторанов и кафе

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Введенный в Кузбассе два месяца назад режим "повышенной готовности" из-за угрозы распространения коронавируса продлен до 25 мая.

Пресс-служба правительства региона сообщает в понедельник, что в Кузбассе постепенно снимаются ранее введенные ограничения, в частности, разрешена работа магазинов вне ТРЦ, разрешено гулять в парках и заниматься спортом на открытых площадках.

"Нужно еще около двух недель, чтобы оценить ситуацию и решить - можно ли продолжить снятие ограничений. Такое решение будет приниматься только с учетом мнения врачей и специалистов Роспотребнадзора. В связи с этим режим повышенной готовности продлевается еще на одну неделю, до 25 мая включительно", - говорится в релизе.

Вместе с тем с 18 мая открываются летние веранды кафе и ресторанов в 23 районах Кузбасса, где количество заболевших не превышает критериев, установленных Роспотребнадзором. При этом предпринимателям необходимо соблюдать ряд требований: проводить дезинфекцию, расстояние между столами должно быть не менее 1,5 м, персонал должен работать в масках.

Также отмечается, что в Белове и Беловском районе ограничения пока будут действовать в прежнем объеме.

Как сообщалось, режим "повышенной готовности" был введен в Кемеровской области с 14 марта.

По данным властей, в регионе выявлено 328 случаев заражения коронавирусом, 113 человек выздоровели, семеро скончались.