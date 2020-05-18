Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25Заразились
на 17.05В России 281 752+9 709В мире 4 713 620+79 552

Кузбасс продлил режим повышенной готовность на неделю

Вместе с этим разрешена работа веранд ресторанов и кафе

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Введенный в Кузбассе два месяца назад режим "повышенной готовности" из-за угрозы распространения коронавируса продлен до 25 мая.

Пресс-служба правительства региона сообщает в понедельник, что в Кузбассе постепенно снимаются ранее введенные ограничения, в частности, разрешена работа магазинов вне ТРЦ, разрешено гулять в парках и заниматься спортом на открытых площадках.

"Нужно еще около двух недель, чтобы оценить ситуацию и решить - можно ли продолжить снятие ограничений. Такое решение будет приниматься только с учетом мнения врачей и специалистов Роспотребнадзора. В связи с этим режим повышенной готовности продлевается еще на одну неделю, до 25 мая включительно", - говорится в релизе.

Вместе с тем с 18 мая открываются летние веранды кафе и ресторанов в 23 районах Кузбасса, где количество заболевших не превышает критериев, установленных Роспотребнадзором. При этом предпринимателям необходимо соблюдать ряд требований: проводить дезинфекцию, расстояние между столами должно быть не менее 1,5 м, персонал должен работать в масках.

Также отмечается, что в Белове и Беловском районе ограничения пока будут действовать в прежнем объеме.

Как сообщалось, режим "повышенной готовности" был введен в Кемеровской области с 14 марта.

По данным властей, в регионе выявлено 328 случаев заражения коронавирусом, 113 человек выздоровели, семеро скончались.

Кузбасс

Новости

ЦИК получит право проводить досрочное голосование на территориях общего пользования

"Большие гастроли-онлайн" проведут неделю музыкальных театров

Житель Камчатки получил условный срок за призывы сжигать росгвардейцев

Житель Камчатки получил условный срок за призывы сжигать росгвардейцев

Что произошло за день: воскресенье, 17 мая

Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

Роспотребнадзор объявил об остановке роста заболеваемости COVID-19 в стране

Роспотребнадзор объявил об остановке роста заболеваемости COVID-19 в стране

В ВОЗ сочли, что защитные маски можно утилизировать с обычным мусором

В ВОЗ сочли, что защитные маски можно утилизировать с обычным мусором

Голикова заявила, что врачи в России не скрывают смерти от COVID-19

Второй день подряд суточный прирост случаев COVID-19 в РФ не превысил 10 тыс. человек

Второй день подряд суточный прирост случаев COVID-19 в РФ не превысил 10 тыс. человек

Попова заявила, что надежда на сезон отпусков в России есть

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');