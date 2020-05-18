Волгоградская пенсионерка заплатила за снятие порчи более 600 тысяч рублей

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В городе Дубовки Волгоградской области 58-летняя женщина лишилась 620 тыс. рублей, поверив мошенникам-целителям.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, 14 мая потерпевшую на улице окликнули две незнакомые женщины, которые сказали, что на ней лежит порча. Во время беседы лжецелительницы пояснили, что порча лежит не только на ней, но и на ее деньгах и предложили свои услуги по снятию недуга.

Доверчивая пенсионерка согласилась и принесла из дома 620 тыс. рублей (деньги от продажи квартиры).

В ходе ритуала по "снятию порчи" женщины подменили деньги на нарезанную бумагу. Отдав сверток обратно пенсионерке, мошенницы посоветовали два дня не открывать пакет с деньгами. О том, что ее обманули жительница города Дубовки, поняла только после того, как рассказала о случившемся супругу.

Полицейские задержали 57-летнюю жительницу Волгограда и ее сына, который был соучастником преступления. Второй подозреваемой (дочери задержанной) удалось скрыться, и она объявлена в розыск.

Злоумышленники сознались в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).