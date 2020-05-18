Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:26Заразились
на 18.05В России 290 678+8 926В мире 4 713 620+79 552

Волгоградская пенсионерка заплатила за снятие порчи более 600 тысяч рублей

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В городе Дубовки Волгоградской области 58-летняя женщина лишилась 620 тыс. рублей, поверив мошенникам-целителям.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, 14 мая потерпевшую на улице окликнули две незнакомые женщины, которые сказали, что на ней лежит порча. Во время беседы лжецелительницы пояснили, что порча лежит не только на ней, но и на ее деньгах и предложили свои услуги по снятию недуга.

Доверчивая пенсионерка согласилась и принесла из дома 620 тыс. рублей (деньги от продажи квартиры).

В ходе ритуала по "снятию порчи" женщины подменили деньги на нарезанную бумагу. Отдав сверток обратно пенсионерке, мошенницы посоветовали два дня не открывать пакет с деньгами. О том, что ее обманули жительница города Дубовки, поняла только после того, как рассказала о случившемся супругу.

Полицейские задержали 57-летнюю жительницу Волгограда и ее сына, который был соучастником преступления. Второй подозреваемой (дочери задержанной) удалось скрыться, и она объявлена в розыск.

Злоумышленники сознались в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Волгоградская область

Новости
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал авиакомпаниям заполнять самолеты наполовину

Роспотребнадзор рекомендовал авиакомпаниям заполнять самолеты наполовину
Пенсионная реформа

Минтруд объяснил решение увеличить срок выплаты пенсионных накоплений

Минтруд объяснил решение увеличить срок выплаты пенсионных накоплений

"Союзплодоимпорт" обжалует арест в Нидерландах брендов водки Stolichnaya и Moskovskaya

"Союзплодоимпорт" обжалует арест в Нидерландах брендов водки Stolichnaya и Moskovskaya

Премьер заявил о готовности 27 регионов РФ к смягчению ограничений

Пандемия коронавируса

Мишустин заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в РФ остановлен

На пляжах Сочи введут социальное дистанцирование

На пляжах Сочи введут социальное дистанцирование

Во Всемирном русском соборе потребовали расследовать причины пандемии

Во Всемирном русском соборе потребовали расследовать причины пандемии

Собравшимся на границе РФ мигрантам из Узбекистана в виде исключения разрешили уехать

Данные нарушителей самоизоляции в Москве оказались в свободном доступе

Пандемия коронавируса

Суточный прирост случаев COVID-19 в России упал ниже отметки в 9 тыс. человек

Суточный прирост случаев COVID-19 в России упал ниже отметки в 9 тыс. человек
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');