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В Ставрополе автокран упал на газовую трубу, задел лоджии дома и сломал ногу человеку

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Газоснабжение нарушено в многоэтажном доме в Ставрополе из-за падения автокрана на газовую трубу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по краю.

"В результате падение автокрана на газовую трубу диаметром 100 мм без газоснабжения остался многоквартирный девятиэтажный дом (550 человек, из них 158 детей), находящийся по адресу улица Краснофлотская, 88/1. В результате происшествия пострадал один человек (перелом ноги)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за падения автокрана также пострадало остекление лоджий восьми угловых квартир многоэтажки.

Ставрополь

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