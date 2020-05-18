Премьер заявил о готовности 27 регионов РФ к смягчению ограничений

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что 27 российских регионов готовы к постепенному снятию карантинных мер, введенних из-за пандемии коронавируса.

"На сегодня по объективным показателям ежедневного мониторинга ряд регионов уже готовы к постепенному смягчению карантинных мер. В общей сложности, это 27 субъектов Федерации", - сказал Мишустин в понедельник на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По его словам, "это (смягчение мер - ИФ) становится возможным, поскольку там (в регионах) за последние несколько дней показатель распространения вируса не превышает единицу".