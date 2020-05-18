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Прокуроры обязали власти Ярославской области погасить долги перед бизнесом на 570 млн руб

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Власти Ярославской области после прокурорского вмешательства погасили многомиллионную задолженность перед предпринимателями, сообщает Генпрокуратура РФ в понедельник.

"Выплачена задолженность за выполненные работы, поставленные товары и оказанные услуги в рамках государственных и муниципальных контрактов на общую сумму свыше 570 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ранее прокуроры области проверили нарушения закона и прав предпринимателей, по их итогам было внесено 23 представления, в том числе замгубернатора и руководителю департамента здравоохранения и фармации области.

"Всего с начала года надзорное реагирование позволило погасить просроченную задолженность перед субъектами малого и среднего бизнеса в размере более 740 млн рублей", - отмечается в пресс-релизе.

Между тем старший помощник прокурора Ярославской области по взаимодействию со СМИ и общественностью Яна Смирнова сообщила "Интерфаксу", что ведомство проводит еще одну проверку в отношении властей региона.

Речь идет о проверке, которую 6 мая поручила провести Генпрокуратура РФ - о ненадлежащей работе органов власти ряда субъектов РФ по предоставлению бизнесу мер поддержки в условиях коронавируса. В числе регионов, в которых ведомство потребовало провести проверку, была и Ярославская область. Смирнова сказала, что результаты должны стать известны до конца этой недели.

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