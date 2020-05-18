Isuzu отзовет в РФ 141 автомобиль для проверки рессор и ремней безопасности

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Официальный производитель и дистрибьютор автомобильной Isuzu в РФ (АО "Исузу Рус") отзывает в РФ 141 автомобиль, следует из данных Росстандарта.

Отзыву подлежит, в частности, 81 автомобиль Isuzu D-Max, реализованный в 2019-2020 гг.

У этих машин проверят и при необходимости заменят механизмы рессор. "Причиной отзыва является несоответствие внутреннего диаметра крепежной проушины коренного листа задней рессоры, из-за которого в результате чрезмерных внутренних напряжений в структуре металла происходит разрушение крепежной проушины. В некоторых случаях в результате разрушения возможно самопроизвольное срабатывание ручного тормоза из-за смещения заднего моста", - уточняет Росстандарт.

Также отзываются изготовленные в 2019-2020 гг 60 автомобилей Isuzu моделей NQR90, FSR34 и FVR34.

В ведомстве пояснили, что при производстве ремней безопасности "возвратная пружина катушки ремня безопасности из-за некорректного позиционирования исполнительного элемента могла быть неправильно установлена в процессе сборки". В результате пружина может помешать срабатыванию ремня безопасности и заблокировать его.

На машинах проверят маркировку ремня безопасности и при необходимости - зменят: для FSR34 и FVR34 – с пассажирской стороны, для NQR90 – с водительской и пассажирской.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Уполномоченные дилеры АО "Исузу Рус" письмом или по телефону проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости доставить машину для бесплатного ремонта в ближайший дилерский центр.

Автовладельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения дилера, определить, подпадает ли их машина под отзыв. Для этого нужно сопоставить ее VIN-код с прилагаемым перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", АО "Исузу Рус" на 100% принадлежит японцам: 74% долей компании владеет Isuzu Motors Ltd, остальными 24% - Sojitz Corporation.