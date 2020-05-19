Более 240 россиян прилетели во Владивосток из Таиланда

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Самолет из Бангкока с россиянами на борту прибыл во Владивосток, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Самолет приземлился во вторник 06:28 местного времени (23:28 понедельника по Москве).

Рейс Пхукет - Бангкок - Владивосток - Новосибирск - Москва выполняет авиакомпания "Россия" на самолете Boeing 777-300ER.

В список пассажиров этого рейса включены 245 граждан РФ, сообщается в телеграм-канале Минкомсвязи, созданном для информирования россиян о вывозе из других стран в связи с ситуацией с коронавирусом.