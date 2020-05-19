Минсвязи предложило сделать "дочку" "Ростеха" единым оператором камер по фиксации нарушений ПДД

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Правительство собирается сделать структуру "Ростеха" ООО "ГЛОНАСС БДД" единым исполнителем контрактов по установке и обслуживанию камер фиксации нарушений ПДД по всей России. Минсвязи подготовило проект соответствующего распоряжения кабмина, пишет "Коммерсантъ".

Министерство сообщило об этом в письмах в Росавтодор (отвечает за камеры на федеральных дорогах), а также руководителям Татарстана, Калининграда, Санкт-Петербурга, Псковской, Самарской, Калужской, Нижегородской областей, Северной Осетии — Алании, Ямало-Ненецкого (ЯНАО) и Ханты-Мансийского автономных округов (ХМАО). Издание ссылается на копию письма. Федеральный чиновник, знакомый с ходом работы над постановлением, подтвердил отправку писем.

В письме прописаны предлагаемые тарифы за услуги "ГЛОНАСС БДД". В частности, за создание системы фиксации нарушений "с нуля" единый оператор хочет получать 1,2–2,6 млн рублей за комплекс. За передачу данных о нарушениях в ГИБДД - по 65 000 - 150 000 рублей с каждой камеры в месяц. За обслуживание уже действующей системы камер - от 15 000 до 60 000 рублей за комплекс. Сдавать камеры в аренду компания готова за 65 000 - 150 000 рублей в месяц.

Регионы должны подтвердить "заинтересованность в указанной модели контрактации" и определить орган власти, который обоснует цену будущего контракта, следует из письма.

В "ГЛОНАСС БДД" подтвердили, что знают о рассылке писем. Если регионы согласятся, компания будет готова исполнить государственные контракты, сказал ее представитель.

Сейчас в некоторых регионах (Ингушетии, Чечне, Подмосковье, Курганской и Рязанской областей) камеры устанавливают и обслуживают частные компании в рамках госконтрактов или концессий. В частности, этим занимаются "Ростелеком", Vessolink, "Ситроникс", "Мегафон", "МВС Груп". Компании возвращают затраты на эут работу за счет отчислений из взысканных через камеры штрафов. Как пишет газета, в Подмосковье "МВС Груп" получает 233 рубля за постановление. Рынок услуг в отрасли оценивают в 7–10 млрд рублей в год, в нем участвует более 50 интеграторов и компаний.

В 2019 году "Ростех" предложил Владимиру Путину определить ООО "ГЛОНАСС БДД" единственным поставщиком услуг по установке и обслуживанию камер. Президент поручил эту идею проработать правительству, против нее выступили все участники рынка, а также тогдашние вице-премьер Максим Акимов и глава Минкомсвязи Константин Носков. После смены правительства позиция Минсвязи изменилась. В ведомстве газете заявили, что работают по поручению президента.

Споры "Ростеха" и "Ростелекома" о новой схеме работы урегулированы, работа продолжается, рассказал информированный источник "Коммерсанта".

Созданная в марте 2020 года Ассоциация производителей и операторов систем фотовидеофиксации ОКО (в нее вошли"МВС Груп", "Симикон", "Технологии распознавания", "Ольвия", "Вокорд") раскритиковала проект. Создание единого оператора разрушит конкурентную и эффективно регулируемую отрасль и вынудит уйти с рынка значительную часть компаний, считают в органаизации. В условиях отсутствия конкуренции у оператора не будет "экономических стимулов для улучшения уровня оказания услуг", предупредили операторы.

У "Ростеха" есть свои технологии распознавания номеров, поэтому создание единого оператора "убьет не только рынок операторов, но и рынок производителей комплексов", считает координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов. В результате, по его мнению, будут остановлены научные работы по совершенствованию камер. Он отметил, что от небольших компаний удобнее добиваться устранения поломок, тогд как жаловаться на работу госкорпорации регионы будут "просто бояться".