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Минсвязи предложило сделать "дочку" "Ростеха" единым оператором камер по фиксации нарушений ПДД

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Правительство собирается сделать структуру "Ростеха" ООО "ГЛОНАСС БДД" единым исполнителем контрактов по установке и обслуживанию камер фиксации нарушений ПДД по всей России. Минсвязи подготовило проект соответствующего распоряжения кабмина, пишет "Коммерсантъ".

Министерство сообщило об этом в письмах в Росавтодор (отвечает за камеры на федеральных дорогах), а также руководителям Татарстана, Калининграда, Санкт-Петербурга, Псковской, Самарской, Калужской, Нижегородской областей, Северной Осетии — Алании, Ямало-Ненецкого (ЯНАО) и Ханты-Мансийского автономных округов (ХМАО). Издание ссылается на копию письма. Федеральный чиновник, знакомый с ходом работы над постановлением, подтвердил отправку писем.

В письме прописаны предлагаемые тарифы за услуги "ГЛОНАСС БДД". В частности, за создание системы фиксации нарушений "с нуля" единый оператор хочет получать 1,2–2,6 млн рублей за комплекс. За передачу данных о нарушениях в ГИБДД - по 65 000 - 150 000 рублей с каждой камеры в месяц. За обслуживание уже действующей системы камер - от 15 000 до 60 000 рублей за комплекс. Сдавать камеры в аренду компания готова за 65 000 - 150 000 рублей в месяц.

Регионы должны подтвердить "заинтересованность в указанной модели контрактации" и определить орган власти, который обоснует цену будущего контракта, следует из письма.

В "ГЛОНАСС БДД" подтвердили, что знают о рассылке писем. Если регионы согласятся, компания будет готова исполнить государственные контракты, сказал ее представитель.

Сейчас в некоторых регионах (Ингушетии, Чечне, Подмосковье, Курганской и Рязанской областей) камеры устанавливают и обслуживают частные компании в рамках госконтрактов или концессий. В частности, этим занимаются "Ростелеком", Vessolink, "Ситроникс", "Мегафон", "МВС Груп". Компании возвращают затраты на эут работу за счет отчислений из взысканных через камеры штрафов. Как пишет газета, в Подмосковье "МВС Груп" получает 233 рубля за постановление. Рынок услуг в отрасли оценивают в 7–10 млрд рублей в год, в нем участвует более 50 интеграторов и компаний.

В 2019 году "Ростех" предложил Владимиру Путину определить ООО "ГЛОНАСС БДД" единственным поставщиком услуг по установке и обслуживанию камер. Президент поручил эту идею проработать правительству, против нее выступили все участники рынка, а также тогдашние вице-премьер Максим Акимов и глава Минкомсвязи Константин Носков. После смены правительства позиция Минсвязи изменилась. В ведомстве газете заявили, что работают по поручению президента.

Споры "Ростеха" и "Ростелекома" о новой схеме работы урегулированы, работа продолжается, рассказал информированный источник "Коммерсанта".

Созданная в марте 2020 года Ассоциация производителей и операторов систем фотовидеофиксации ОКО (в нее вошли"МВС Груп", "Симикон", "Технологии распознавания", "Ольвия", "Вокорд") раскритиковала проект. Создание единого оператора разрушит конкурентную и эффективно регулируемую отрасль и вынудит уйти с рынка значительную часть компаний, считают в органаизации. В условиях отсутствия конкуренции у оператора не будет "экономических стимулов для улучшения уровня оказания услуг", предупредили операторы.

У "Ростеха" есть свои технологии распознавания номеров, поэтому создание единого оператора "убьет не только рынок операторов, но и рынок производителей комплексов", считает координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов. В результате, по его мнению, будут остановлены научные работы по совершенствованию камер. Он отметил, что от небольших компаний удобнее добиваться устранения поломок, тогд как жаловаться на работу госкорпорации регионы будут "просто бояться".

Ростех Глонасс БДД Минсвязи правительство Ростелеком

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