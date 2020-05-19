Отопительный сезон в Петербурге стал аномально долгим, несмотря на рекордно теплую зиму

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Текущий отопительный сезон в Санкт-Петербурге уже стал самым продолжительным как минимум за 40 лет.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению во вторник, отопительный сезон 2019-2020 годов уже насчитывает 247 дней и еще продолжается.

Предыдущий рекорд был установлен в сезоне 2016-2017 годов, когда отопительный сезон продлился 242 дня. Сообщалось, что он стал самым продолжительным за 37 лет с 1979-80 годов. Последующие два отопительных сезона не были аномально долгими. Таким образом текущий отопительный сезон стал самым продолжительным за последние 40 лет.

Отопительный сезон 2019-2020 годов начался в Петербурге 16 сентября. С 8 мая в связи с потеплением город перешел на периодическое протапливание, но из-за последовавшего похолодания отопительный сезон продолжается.

Прошедшая зима в северной столице стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Март также был одним из самых теплых.