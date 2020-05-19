Forbes признал перспективными россиянами создателей BestDoctor и "Кухни на районе"

Также в топ-30 попали основатели паблика «Страдающее Средневековье» Юрий Сапрыкин и Константин Мефтахудинов.

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Создатели медицинской компании BestDoctor Михаил Беляндинов и Марк Саневич, сооснователь сервиса "Кухня на районе" Кирилл Родин, а также программный директор сервиса Skillbox Игорь Коропов вошли в топ-30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет в категориях "предпринимательство", по версии Forbes.

Всего в рейтинге 30 участников в десяти категориях. Победителей отбирали из 100 номинантов. При этом учитывалась их известность в России и в мире и признание профессиональным сообществом.

Из финансистов и инвесторов в топ-30 вошли руководитель управления анализа кредитных рисков Тинькофф банка Анна Казакова, инвестиционный директор фонда Da Vinci Capital Денис Ефремов, инвестиционный директор Rambler Group Арсений Громов.

В категории "Управление" лидерами признаны коммерческий директор "Яндекса" Дмитрий Качмар, гендиректор Sports.ru Марк Тен, исполнительный директор KAZ Minerals в России Георгий Фотин.

Создатель центра помощи жертвам домашнего насилия "Насилию.нет" Анна Ривина, директор СПИД.Центра Сергей Абдурахманов, программист-разработчик сервисов для людей с ограниченными возможностями Иван Бакаидов стали лидерами в категории "Социальные практики".

В сфере науки и технологий Forbes и жюри отобрали гендиректора компании Oncobox Андрея Гаражу, программного директора Высшей школы онкологии Полину Шило и главного специалиста по обработке и анализу данных МТС Виктора Кантора.

Лидерами в категории "Новые медиа" стали стендап-комик Нурлан Сабуров, создательниы телеграм-канала "Антиглянец" Юлия Пош и Татьяна Столяр, основатели паблика "Страдающее Средневековье" Юрий Сапрыкин и Константин Мефтахудинов.

В сфере искусства "перспективными" признаны художник Екатерина Муромцева, композитор Соня Белоусова и актриса Василиса Перелыгина.

В категории "Спорт и киберспорт" лидируют киберспортсмен Кирилл Михайлов, пловец Антон Чупков, фигуристка Алена Косторная.

Среди музыкантов Forbes отметил рэпера Алишера Моргенштерна и певиц Катю Кищук и Manizha.

В категории "Мода и дизайн" лидеры - модель Алеся Кафельникова, дизайнер и сооснователь бренда USHATVA Алиса Ушакова, дизайнер сооснователь бренда PETRA Вероника Хан.

Составить лонг-лист из 100 номинантов редакции помогли эксперты, в том числе предприниматели и управленцы. В список включили всех, кто согласился принять участие в проекте. Кроме россиян среди них оказались несколько уроженцев Белоруссии и звезда российского стендапа из Казахстана Нурлан Сабуров, отмечает издание.

Топ-30 из лонг-листа составляло жюри, экспертный совет с участием по нескольку специалистов по каждой категории и редакция,. При этом также учитывались результаты голосвания на сайте Forbes. Критерии по оценке претендентов были разработаны с участием аналитиков McKinsey. Для оценки медийности героев использованы данные "Яндекса", "Facebook Россия" и "Скан-Интерфакс".