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На трассе под Тулой произошел дорожный конфликт со стрельбой

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники Росгвардии задержали водителя, который устроил стрельбу из светошумового пистолета на контрольном посту по проверке электронных пропусков на трассе М-2 "Крым" в Тульской области. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Во время проверки въезжающих в регион граждан сотрудники СОБР Росгвардии увидели, как одна из легковых машин пытается объехать "пробку" по обочине. Водитель грузовика, которому не понравился такой маневр, перегородил своей машиной обочину. "Между водителями возник конфликт, в ходе которого водитель легкового автомобиля применил светошумовое оружие", - говорится в сообщении.

Подоспевшие офицеры СОБРа задержали агрессивного стрелка. При досмотре у него обнаружены нож с фиксированным клинком, пневматический пистолет, аэрозольное светошумовое устройство "Пионер".

Задержанного 57-летнего ранее судимого жителя Тулы передали полицейским для дальнейшего расследования.

С 30 апреля в Тульской области введен режим въезда в регион и выезда по цифровым пропускам.

Росгвардия Тульская область

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