Власти Челябинской области объяснили появление "в лесу" стоянки дорогих иномарок

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В пресс-службе губернатора Челябинской области прокомментировали сообщения о том, что на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружена целая стоянка представительского класса.

Ранее портал 74.ru сообщал, что "в лесу под открытым небом стоят правительственные иномарки Toyota Camry".

Как пояснили в пресс-службе, указанная территория в районе озера Смолино принадлежит Управлению делами правительства Челябинской области. Нахождение на ней автомобилей связано с имеющейся там возможностью расположения автомобилей на охраняемой стоянке.

Автомобили действительно были закуплены властями региона для обеспечения проведения саммитов ШОС и БРИКС, а также иных протокольно-организационных мероприятий.

В пресс-службе напомнили, что Управление делами осуществляет централизованное транспортное обслуживание органов исполнительной власти, части подведомственных учреждений, законодательной власти, а также обеспечивает предоставление автотранспорта на культурные, спортивные и протокольно-организационные мероприятия. Закупленные автомобили будут использованы по этому предназначению.