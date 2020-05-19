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В онкоцентре Блохина разоблачили мошенников, бравших деньги за бесплатные услуги

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Национальном медицинском исследовательском центре имени Блохина пресекли деятельность мошенников, оказывавших услуги за деньги.

Как сообщает пресс-служба центра, мошенническая организация занималась "вымогательством денежных средств у потенциальных пациентов Центра".

По их данным, "участники преступной группы рекламировали медицинские услуги гражданам с помощью сайта www.oncozdrav.ru, имитирующего официальный сайт ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, далее по многоканальному номеру 8-800-200-98-87 представители организации связывались с гражданами, нуждающимися в госпитализации, и предлагали онкологическую помощь, взимая денежные средства за услуги, которые в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина оказывались пациентам бесплатно".

Сотрудники полиции при содействии дирекции НМИЦ 18 мая возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в крупном размере.

Двум участникам преступной группы предъявлено обвинение.

Вместе с тем, по данным источника "Интерфакса", пока не подтвержденным пресс-службой, также из-за расследования во вторник был уволен главврач НИИ клинической онкологии Алексей Бутенко.

Как сообщает пресс-служба, в настоящее время следственные органы устанавливают всех лиц, вовлеченных в противоправную деятельность, и пострадавших от мошенников граждан.

В центре попросили граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Как отмечается, достоверная информация о диагностике, госпитализации и лечении в НМИЦ онкологии имени Блохина размещена на сайте ronc.ru, а также на официальных страницах НМИЦ в фейсбуке, "ВКонтакте" и инстаграме. Телефон горячей линии 8 (499) 324-24-24.

Москва НМИЦ имени Блохина

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