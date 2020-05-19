Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:35Заразились
на 19.05В России 299 941+9 263В мире 4 801 943+88 323

Полиция пресекла подпольный концерт в Рязани в период самоизоляции

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Рязани полиция пресекла подпольный концерт в период самоизоляции из-за коронавируса, на 13 участников составлены административные протоколы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские получили информацию, что в баре на улице Почтовой проходит концерт рязанских артистов эстрады в стиле "стендап". Всего в помещении бара находилось 48 человек. Многие из них - без медицинских масок.

На 13 человек составлены административные протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ (нарушение правил поведения, установленных при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации), по которой предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 30 тыс. рублей.

Остальным 35 нарушителям выдали уведомления о недопущении нарушения режима самоизоляции.

Работники бара, как организаторы развлекательного мероприятия, привлекаются к строгой административной ответственности.

Кроме того, полицейские выявили в баре нарушение законодательства, регламентирующего розничную продажу спиртного.

Рязань коронавирус

Новости

Экипаж вертолета Ми-8 погиб при жесткой посадке в Подмосковье

СК возбудил уголовное дело из-за сообщения о продаже якобы бесплатных масок в Москве

Власти Челябинской области объяснили появление "в лесу" стоянки дорогих иномарок

В Петербурге временно запретили прощание с умершими

В Петербурге временно запретили прощание с умершими

Что произошло за день: вторник, 19 мая

В РФ возбудили первое уголовное дело о невыплате врачам надбавок за работу с больными COVID

В РФ возбудили первое уголовное дело о невыплате врачам надбавок за работу с больными COVID

Взрыв в лаборатории медцентра в Обнинске произошел при промывке реактора

Россиян предупредили о фейковых сайтах Госуслуг по выплате детских пособий

Россиян предупредили о фейковых сайтах Госуслуг по выплате детских пособий

Число жертв пожара в петербургской больнице Святого Георгия возросло до шести

Путин похвалил работу портала госуслуг в плане приема заявлений на детские выплаты

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');