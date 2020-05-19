Полиция пресекла подпольный концерт в Рязани в период самоизоляции

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Рязани полиция пресекла подпольный концерт в период самоизоляции из-за коронавируса, на 13 участников составлены административные протоколы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские получили информацию, что в баре на улице Почтовой проходит концерт рязанских артистов эстрады в стиле "стендап". Всего в помещении бара находилось 48 человек. Многие из них - без медицинских масок.

На 13 человек составлены административные протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ (нарушение правил поведения, установленных при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации), по которой предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 30 тыс. рублей.

Остальным 35 нарушителям выдали уведомления о недопущении нарушения режима самоизоляции.

Работники бара, как организаторы развлекательного мероприятия, привлекаются к строгой административной ответственности.

Кроме того, полицейские выявили в баре нарушение законодательства, регламентирующего розничную продажу спиртного.