Кабмин предложит несколько десятков изменений в закон о регистрации недвижимости

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Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ готовит пакет изменений в федеральный закон о государственной регистрации недвижимости, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе заместителя председателя кабмина Виктории Абрамченко.

"Мы фундаментально подошли к исправлению недостатков законодательства, основываясь, прежде всего, на мнении потребителей государственных услуг - бизнеса, отраслевых специалистов, участников рынка и, конечно, граждан. Поэтому предложенный пакет изменений существенно упростит большинство процедур для участников рынка, и ликвидирует правовые пробелы учетно-регистрационной сферы, сложившиеся за три года с момента вступления в силу закона о регистрации недвижимости", - привели в пресс-службе слова Абрамченко.

Положения законопроекта сформированы исключительно по результатам анализа правоприменительной практики, подчеркнули в пресс-службе. Росреестром были обобщены все возникающие на практике вопросы граждан, строительных организаций, банков, профессиональных участников рынка и органов местного самоуправления.

Законопроект содержит несколько десятков изменений. В частности, документ предусматривает нормы, направленные на дальнейшую цифровизацию услуг. Так, при заключении сделок с органами публичной власти гражданам не потребуется оформление электронной цифровой подписи.

Кроме того, посредством личного кабинета без использования электронной подписи можно будет подать документы для уточнения границ земельных участков, государственного кадастрового учета жилых и садовых домов, для внесения сведений о ранее учтенных объектах недвижимости.

Также законопроект расширяет перечень заявителей, которые могут обратиться за получением услуг в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимость. Например, наследник сможет сразу подать заявление на снятие с кадастрового учета уже снесенного садового дома без проведения регистрации права собственности.

Существенным нововведением является указание в законопроекте на возможность выездного приема документов для государственного кадастрового учета и регистрации.

Одно из новшеств законопроекта - исключение требований к предельным размерам машиномест. Не ограничивается максимальная площадь машиноместа и застройщики смогут самостоятельно устанавливать максимальную площадь при планировании паркинга.