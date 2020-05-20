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Петербуржец стал фигурантом уголовного дела об оскорблениях по признаку пола и национальности

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Жителя Петербурга задержали за оскорбительные комментарии во "ВКонтакте". В его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282 ("возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), рассказал источник "Интерфакса".

По версии следствия, с ноября по февраль 2020 года подозреваемый публиковал в соцсети под псевдонимом "оскорбительные комментарии, унижающие людей по признакам пола, религии и национальности".

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. По словам собеседника агентства, в сентябре 2019 года Выборгский суд Петербурга привлек его к административной ответственности за аналогичное преступление.

Петербург Выборгский суд

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