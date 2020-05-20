Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:58Заразились
на 20.05В России 308 705+8 764В мире 4 897 492+95 549

Лодка с пятью пассажирами перевернулась на реке в Коми

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Спасатели ведут поиск двух мужчин, пропавших в Троицко-Печорском районе Коми на реке после опрокидывания лодки с пятью пассажирами, в том числе ребенком.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, вечером во вторник на реке Печоре перевернулась лодка с пятью пассажирами, в том числе шестилетним ребенком. В связи с происшествием организована проверка.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального МЧС, в результате инцидента спаслись двое взрослых и ребенок. Два человека пропали.

"На месте работают спасатели и работники ГИМС. Поиски пропавших продолжаются", - отметили в пресс-службе.

Коми

Новости

Онищенко призвал возобновить работу магазинов и кафе

Онищенко призвал возобновить работу магазинов и кафе

Минкомсвязь и ЦБ РФ запустили сервис удаленного обслуживания клиентов банков

Минкомсвязь и ЦБ РФ запустили сервис удаленного обслуживания клиентов банков

Роспотребнадзор назвал продолжительность лечения пациентов с COVID-19

Роспотребнадзор назвал продолжительность лечения пациентов с COVID-19

Получивший 17 лет по делу об убийстве Старовойтовой экс-депутат Глущенко подал на УДО

Возбуждено уголовное дело об очередях за продуктовыми наборами для пенсионеров

Правительство оставило Сечина во главе "Роснефти" еще на пять лет

Сенаторы одобрили временную возможность получения полиса ОСАГО без техосмотра

Совфед одобрил закон об ужесточении подписного фильтра на выборах

Совфед одобрил закон об ужесточении подписного фильтра на выборах
Экономический кризис

Число безработных в РФ достигло 1,65 млн человек

Пандемия коронавируса

Премьер-министр РФ заявил о переходе 14 регионов к первому этапу смягчения ограничений

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');