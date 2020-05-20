Лодка с пятью пассажирами перевернулась на реке в Коми

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Спасатели ведут поиск двух мужчин, пропавших в Троицко-Печорском районе Коми на реке после опрокидывания лодки с пятью пассажирами, в том числе ребенком.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, вечером во вторник на реке Печоре перевернулась лодка с пятью пассажирами, в том числе шестилетним ребенком. В связи с происшествием организована проверка.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального МЧС, в результате инцидента спаслись двое взрослых и ребенок. Два человека пропали.

"На месте работают спасатели и работники ГИМС. Поиски пропавших продолжаются", - отметили в пресс-службе.