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Поисковики ЗВО нашли под Петербургом сбитый в 1943 году Ил-2

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Военнослужащие отдельного специального поискового батальона Западного военного округа (ЗВО) обнаружили место крушения самолета Ил-2 в районе населенного пункта Никольское (Ленинградская область), сообщает пресс-служба ЗВО.

Военнослужащие нашли останки экипажа. Обнаружены орден Красной Звезды и медаль "За Отвагу", предметы вооружения, элементы фюзеляжа, в том числе с серийными номерами. "Оперативная работа позволила установить, что штурмовик входил в боевой состав 943 штурмового авиационного полка", - говорится в сообщении.

Ил-2 был сбит зенитной артиллерией противника 22 марта 1943 года в ходе боев при прорыве блокады Ленинграда. Самолетом управлял экипаж в составе младшего лейтенанта Владимира Ивановича Ускова и стрелка-радиста Александра Павловича Белякова.

В настоящее время ведется поиск родственников пилотов. Летчики будут похоронены с воинскими почестями.

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