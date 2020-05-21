СК расследует гибель двух якутских охотников от огнестрельных ран

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Якутии на базе Ботуобинской экспедиции у реки Иркюкей нашли тела двух охотников с огнестрельными ранениями. По факту возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает республиканское управление СКР.

57-летний и 40-летний мужчины погибли от выстрелов в голову.

Следствие установило, что трое жителей Мирного поехали в эту местность на охоту. У них были ружья. Один из них сообщил в правоохранительные органы, что сначала они втроем пили алкоголь, затем он пошел спать. Наутро он нашел приятелей убитыми.

Следственно-оперативная группа из Мирного добиралась до места преступления на вертолете.