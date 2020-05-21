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ФСБ пресекла деятельность ОПГ, сбывавшей крупные партии героина

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - ФСБ России совместно с МВД пресекла деятельность трансграничной этнической группировки, занимавшейся незаконным сбытом крупных партий наркотиков, изъято более 48 кг героина, возбуждено семь уголовных дел, сообщает в четверг ЦОС ФСБ.

Как сообщили "Интерфаксу" в ведомстве, существовала целая сеть межрегиональных каналов поставок для последующего сбыта особо крупных партий высококонцентрированного афганского кокаина. Деятельность пяти членов наркогруппировки была пресечена, они стали фигурантами семи уголовных дел и были арестованы.

Спецслужба отмечает, что активными членами организованной преступной группы были граждане нескольких государств.

На первом этапе совместной операции в феврале с поличным при попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере в Подмосковье был задержан межрегиональный наркокурьер с 2 кг героина. Затем в Калужской области был задержан "один из активных участников российского звена ОПГ", тогда изъяли 13 кг героина.

На заключительном этапе спецоперации, несмотря на то, что преступники передавали наркотики по ночам и применяли различные ухищрения, в мае с поличным задержали организатора и активных членов ОПГ, было изъято около 33 кг героина, сообщает ЦОС ФСБ.

ФСБ Подмосковье Калужская область

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