Путин наградил Шойгу орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: Reuters

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении министра обороны РФ Сергея Шойгу орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, сообщает пресс-служба Кремля.

21 мая глава Минобороны РФ отмечает 65-летие. Указ о награждении Шойгу пока не опубликован.

Медаль ордена с изображением мечей вручается военнослужащим за отличия в боевых действиях.

Накануне стало известно, что Путин подписал указ "О награждении государственными наградами Российской Федерации". В частности, ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени удостоен Владимир Стародубов - академик-секретарь отделения медицинских наук Российской академии наук.

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден Юрий Башмет - художественный руководитель Государственного симфонического оркестра "Новая Россия".

За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу Орденом Почета награждены посол по особым поручениям МИД России Андрей Аветисян, директор департамента информации и печати министерства иностранных дел Мария Захарова, а также постоянный представитель РФ при ООН в Нью-Йорке и представитель РФ в Совете Безопасности ООН Василий Небензя.