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Суд признал экстремистскими брошюры благотворительной организации "Вечерний Свет"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд по апелляции прокуратуры признал экстремистскими и запретил в России материалы благотворительной общественной организации "Вечерний Свет". Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

В декабре 2018 года Пушкинский райсуд отказался признать брошюры и книги организации экстремистскими.

Ранее прокуратура потребовала запретить книгу "Изложение Семи Периодов Церкви", также брошюры "Учение Николаитов", "Семя змея", "Шалом", "Восстановление Древа Невесты", "Еще раз", "Обвинение", "Иезавельская религия", "Приглашая Иисуса на сцену", "Изреченное Слово есть оригинальное Семя", "Почему мы не деноминация", "Самая великая битва из всех", "Почему я против организованной религии" и другие. Ссылаясь на выводы экспертов Санкт-Петербургского государственного университета, прокуроры просили признать эти издания экстремистскими.

Районный суд тогда назначил экспертизу по делу и, изучив доводы сторон, встал на сторону "Вечернего света".

Петербург Пушкинский суд Вечерний Свет

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