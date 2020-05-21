Банк "Траст" заподозрил попытку мошенничества в связи с иском от гражданина на 9,8 млрд рублей

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Физическое лицо - Олег Соколовский - подал иск в Арбитражный суд Москвы на 9,8 млрд рублей к банку "Траст" как к поручителю по векселю. В кредитной организации сообщили, что подозревают мошенничество. Суть претензий истца не раскрывается.

"Должником по векселю является ООО "Бульдозер фильмс", которое было ликвидировано в декабре 2019 года. На копии векселя имеется аваль (поручительство) от имени банка. В ходе проведенного служебного расследования было установлено, что со стороны банка вексель не авалировался, печать и подпись на нем фальсифицированы", - сообщили в пресс-службе банка.

"На основании этих фактов в марте 2020 года было подготовлено и направлено заявление в ГУ МВД России по Москве о возбуждении уголовного дела факту покушения на мошенничество с целью завладеть денежными средствами банка", - добавил представитель "Траста".

Кинокомпания "Бульдозер фильмс", зарегистрированная в декабре 2009 года, сейчас находится в стадии ликвидации. Основным ее владельцами ранее являлись продюсер Александр Орлов (70%) и режиссер Игорь Волошин (30%), следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". "Бульдозер фильмс продакшн", зарегистрированная в марте 2013 года и почти полностью принадлежащая Орлову, ликвидирована в декабре 2019 года вследствие банкротства.

На базе "Траста" в 2018 году был создан Банк непрофильных активов. На его баланс переданы непрофильные активы санируемых банка "ФК Открытие", Бинбанка, Рост банка и Автовазбанка, а также часть активов Промсвязьбанка . Банк России владеет 97,7% банка "Траст", банк "Открытие" - 1,3%, еще около 1% - структура РФПИ.