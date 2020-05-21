Президент РФ попросил в июне принять закон о работе студентов-педагогов в школах

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поставил задачу уже в июне принять закон, позволяющий студентам высших курсов работать в учреждениях образования.

"Уже в июне должен быть принят закон, разрешающий студентам старших курсов педагогических и других ВУЗов работать в учреждениях образования, причем как на временной, так и на постоянной основе", - сказал Путин на совещании по вопросу о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

В качестве первого шага они могли бы принять этим летом участие в работе по организации отдыха детей, продолжил он.

"Следует существенно расширить возможности для студентов ВУЗов и колледжей работать, получать опыт и, что не менее важно, получать дополнительный доход. Мы договаривались уже с участниками движения российских студенческих отрядов о том, что учащиеся очной формы обучения смогут бесплатно приобрести рабочую специальность", - сказал Путин.

В связи с этим он потребовал быстрее внести соответствующие поправки в закон.

При этом он обратился к крупнейшим агрохолдингам с предложением совместно со студенческими отрядами дополнительно организовать летнюю работу студентов в сфере сельского хозяйства.

"Еще одна сфера, где студенты могут принести пользу стране, нашим гражданам - это решение задач цифровой экономики. Надо предложить удобные, достойно оплачиваемые формы занятости для учащихся IT- и инженерных специальностей", - сказал Путин.

В апреле 2019 года сообщалось, что в РФ во исполнение решения Конституционного суда и в соответствии с поручением президента России разработан проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 46 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". Он был одобрен 22 апреля 2019 года на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Законом "Об образовании в РФ" установлено, что заниматься педагогической деятельностью могут лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие соответствующим квалификационным требованиям.

Разработанный законопроект предусматривает исключение для педагогических работников, "замещающих должности воспитателей дошкольных образовательных организаций, принятых на работу до дня вступления в силу закона "Об образовании в РФ", эффективно осуществляющих профессиональную педагогическую деятельность и признанных аттестационной комиссией соответствующими занимаемой должности".

А во исполнение поручения президента РФ, законопроектом предлагается установить "возможность допуска студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в течение периода прохождения ими обучения к занятию педагогической деятельностью по основным и дополнительным общеобразовательным программам в порядке и на условиях, установленных Минпросвещения совместно с Минобрнауки по согласованию с Минтрудом России".

14 ноября 2018 года Конституционный суд РФ признал противоречащей Основному закону страны правовую норму, которая позволяет увольнять воспитателей дошкольного учреждения, не получивших профильное образование, но при этом успешно осуществляющих профессиональную педагогическую деятельность.