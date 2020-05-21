Сахалинский губернатор через суд потребовал отставки мэра Охинского района

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Сахалинский губернатор Валерий Лимаренко в четверг подал заявление в Охинский городской суд с требованием отставки мэра Охинского района Сергея Гусева "в связи с утратой доверия", сообщает пресс-служба правительства региона.

Как отмечает пресс-служба, "целый комплекс нарушений и недовольство жителей Охинского района" стали причиной для обращения главы региона в суд.

В частности, местные жители, проживающие в аварийном жилье, пострадавшем при Нефтегорском землетрясении в 1995 году, до сих пор не знают, когда они смогут получить новое жилье. Жители также отмечают неудовлетворительное состояние дорог, муниципального транспорта, ЖКХ, срыв адресной инвестиционной программы по строительству социально значимых объектов.

"Прокуратура Сахалинской области установила факт нарушения законодательства о противодействии коррупции. Гусев утаил сведения о принадлежащем ему недвижимом имуществе, а также несколько счетов с крупными денежными суммами", - сообщает пресс-служба.

Сам мэр сообщил агентству "Интерфакс", что "коррупционного шлейфа за ним нет" и с обвинениями он "в корне не согласен".

"Оснований для того, чтобы я ушел в отставку, - нет. Я избран людьми, с которыми живу в одном городе. Я не живу в хоромах, живу как обычный охинец. Защищаю права местных жителей. Добиваюсь, чтобы у людей была любительская рыбалка, чтобы строились дома, чтобы из аварийных домов переселялись люди", - сказал он.

По его словам, "обещаний со стороны областной власти (по строительству жилья и решению других проблем района - ИФ) было много, но денег нет, полного финансирования на строительство не было". "Бьют по рукам, не дают работать. В корне не согласен (с обвинениями - ИФ). Буду бороться до конца", - заявил Гусев.

"Все объяснительные документы мы направили в антикоррупционный комитет. У меня нет счетов, на которых огромные суммы денег. В 2002 году я обменял двухкомнатную квартиру на трехкомнатную. Но люди, с которыми осуществлялась мена, не дооформили документы по жилью. Как показала проверка, квартира все эти годы висела на мне, сейчас она снята с кадастра и не считается моей", - пояснил он.

"За свою работу я не украл ни копейки из бюджета. Нет за мной коррупционного шлейфа, как они представляют это", - добавил мэр. Он также сообщил, что у него сегодня весь день "разрывается телефон" от звонков местных жителей, которые уже начали сбор подписей в его поддержку.

"Я 39 лет проработал в авиации, одни награды, ни одного взыскания. На Сахалине и Курилах меня хорошо знают", - заключил мэр.

Как сообщалось, выборы в Охинском районе 13 марта 2017 года стали последними выборами мэров в Сахалинской области, так как в регионе был принят закон о назначении сити-менеджеров в муниципалитеты.

На кресло градоначальника Охинского района на выборах претендовали пять кандидатов, из которых Гусев (кандидат КПРФ) набрал почти 51% голосов избирателей при их явке более 36,25%.