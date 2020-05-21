Жителя Тамбова обвинили в изнасиловании и убийстве школьницы, возвращавшейся с дискотеки

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Следователи в Тамбовской области предъявили обвинение местному жителю в насилии и убийстве 13-летней школьницы, сообщается на сайте СУ СКР по региону.

"35-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего) и частью 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера), говорится в сообщении.

Школьница пропала 7 марта, возвращаясь с дискотеки. По факту исчезновения несовершеннолетней было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Спустя несколько дней полиция задержала 35-летнего жителя Котовска. Он заявил, что вечером 7 марта, управляя легковым автомобилем, он сбил школьницу, после чего вывез ее тело к водоему и сбросил в воду.

В течение двух дней водолазы безрезультатно исследовали дно реки Цна в районе села Бокино в месте, указанном подозреваемым. Одновременно розыскные мероприятия продолжались и в других местах. Поисковые группы продолжали прочесывать окрестности Тамбовского района и города Котовска.

Вечером 11 марта тело школьницы было обнаружено в лесном массиве Котовска.

По версии следствия, обвиняемый, проезжая на легковом автомобиле по одной из улиц села Бокино Тамбовского района, увидел 13-летнюю девочку, которая возвращалась домой с дискотеки, и остановился.

Предполагая, что школьница откажется поехать с ним, мужчина ударил ее по голове монтировкой, безжизненное тело загрузил в автомобиль и отвез в безлюдное место. Там он совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера, после чего задушил ее проводом. Чтобы скрыть преступление, мужчина отвез тело школьницы в город Котовск и закопал в лесополосе.

В настоящее время он арестован. Обвиняемый отказывается от дачи показаний. Назначена комплексная экспертиза, чтобы определить его психическое состояние.