Эксперты спрогнозировали рост российского рынка чат-ботов в 2020 году до 2 млрд рублей

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Объем российского рынка чат-ботов в 2020 году вырастет на 30%, до 2 млрд рублей. Об этом говорится в исследовании компании Accenture, основанном на опросе более 550 респондентов из 100 российских компаний различных отраслей.

"На первый план, в условиях разворачивающегося кризиса и нового витка конкуренции, выходят чат-боты и голосовые ассистенты как эффективное IT-решение целого спектра насущных бизнес-задач: скорости отклика на запрос, анализа поведения клиентов, прогнозирования, полноты информации с учетом предыдущих обращений пользователя, общей ситуации по спросу, доступности запасов; экономических, политических и даже погодных изменений, требующих адаптации под запросы клиентов", - говорится в исследовании.

По оценке Accenture, в 2019 году объем российского рынка чат-ботов составил около 1,5 млрд рублей и в ближайшие три года он будет ежегодно расти на 30% - на 400-600 млн рублей в год. При этом соответствующие решения наиболее востребованы в банковском секторе, ритейле и в других отраслях, где вопрос персонализации клиентского опыта вышел на первый план.

"Происходящие сейчас изменения могут привести к приостановке роста инвестиций в развитие информационных технологий, - говорится в исследовании. - С другой стороны, любые экономические колебания способствуют увеличению спроса на инновационные IT-решения. Например, можно с уверенностью сказать, что взаимодействие продавцов и покупателей будет переходить в сферу удаленного общения. Использование автоматизированных систем позволит быстро и эффективно решать вопросы в условиях пиковых и непредсказуемых нагрузок, что приведет к массовой эксплуатации технологий искусственного интеллекта, в частности чат-ботов".

В материалах исследования отмечается также, что около 60% участников опроса уже используют чат-боты, а еще 7% рассматривают возможность их внедрения. Среди причин отказа от внедрения чат-ботов респонденты назвали недостаточную осведомленность о возможностях технологии (33%), нехватку бюджета (20%), отсутствие целесообразности (30%), отсутствие соответствующих компетенций (17%).

Исследователи отметили также, что связывают свой прогноз роста рынка чат-ботов с развитием систем "искусственного интеллекта" (позволяют чат-ботам вести с пользователем диалоги, имитирующие человеческое общение и обеспечивающие высокий уровень вовлеченности), ростом использования мессенджеров, снижением затрат на разработку и внедрение чат-ботов и т.п.

К числу заметных разработчиков чат-ботов для корпоративного сегмента Accenture отнесла компании Kira Systems (платформа KIRA), R-Style Softlab (RS-Bot) и "Мобильные телесистемы" (МТС, - платформа Norma и чат-бот для бизнеса).