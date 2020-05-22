Постояльцу сочинского обсерватора попытались передать психотропный препарат

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Упаковку с 12 таблетками сильнодействующего препарата "Лирика" обнаружили на контрольно-пропускном пункте сочинского обсерватора при проверке продуктовой передачи для жителя Грозного, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в пятницу.

Психотропный препарат и флакон с глазными каплями были спрятаны в емкости из-под кефира. "Охрана обсерватора посылку конфисковала и вызвала полицию. 23-летний мужчина задержан", - говорится в сообщении.

В действиях задержанного формально усматриваются признаки преступления по ч.1 ст.234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих средств в целях сбыта). Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что обсерватор Сочи был открыт 22 апреля для двухнедельного карантина граждан, прибывающих на курорт из-за рубежа и из российских регионов. На сегодняшний день в нем побывали порядка 3 тыс. человек. У 31 был выявлен COVID-19.

23 мая в Сочи, как и по всему краю, в рамках смягчения коронавирусных ограничений откроются стройки, парикмахерские, салоны красоты, непродуктовые магазины площадью до 400 кв. метров, автосалоны. Общественный транспорт перейдет в обычный режим работы. Детские сады и оздоровительные лагеря останутся пока закрыты. С 1 июня планируют открыть 65 сочинских санаториев, имеющих медицинскую лицензию.