Издателя "Флирта" отправили под домашний арест по новому делу об организации проституции

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы отправил под домашний арест до 1 июля бывшего издателя журнала "Флирт" Дмитрия Зяблицева, задержанного по уголовному делу об организации занятия проституцией (часть 1 статьи 241 УК РФ).

О задержании Зяблицева и еще семерых участников преступной группы, подозреваемых в организации занятия проституцией, ранее сообщили в МВД РФ.

По версии следствия, фигуранты размещали в интернете объявления об оказании услуг сексуального характера за денежное вознаграждение, сопровождая их фотографиями девушек. Позвонившим по указанному номеру сообщали адреса помещений, где им будут предоставлены интим-услуги.

В 2017 году Зяблицев и его супруга - бывший главный редактор "Флирта" Станислава Казакова - были осуждены на три года колонии общего режима и два года лишения свободы условно по аналогичному делу.