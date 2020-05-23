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Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировали возле Камчатки

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в субботу возле восточного побережья Камчатки, сообщили "Интерфаксу" на сейсмостанции Петропавловска-Камчатского.

Как рассказал собеседник агентства, землетрясение произошло в 17:48 по камчатскому времени (08:48 по Москве) с эпицентром в 307 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 69 км. В населенных пунктах полуострова его не ощутили, отметил он.

Тревога цунами не объявлялась.

Камчатка Петропавловск-Камчатский

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