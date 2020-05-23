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Трое детей погибли в пожаре в Ярославской области

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура Ярославской области проводит проверку в связи с пожаром в частном доме в деревне Тараканово Угличского района, в котором погибли трое малолетних детей, сообщает пресс-служба ведомства в субботу.

По ее данным, возгорание произошло днем 23 мая. Возраст погибших не уточняется.

На место происшествия выехал Угличский межрайонный прокурор. Как отмечается в пресс-релизе, в ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности.

Ситуация находится на контроле прокурора Ярославской области.

Ярославская область

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