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В Петербурге задержали подозреваемых в мошеннических кражах денег у пенсионеров

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге задержаны и арестованы трое подозреваемых в обмане пенсионеров и краже у них денег, сообщает пресс-служба МВД.

По версии следствия, они звонили старикам, представлялись их родственниками, жаловались на жизненные трудности и просили денег в долг - от 100 000 до 150 000 рублей. За деньгами они присылали курьера, считают в полиции. Таким образом всего было украдено 1,5 млн рублей.

Номера телефонов пожилых петербуржцев они брали из базы, купленной на рынке, полагает следствие.

В отношении арестованных возбуждены девять уголовных дел о мошенничестве.

МВД Петербург

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