Власти придумали, как организовать въезд в Россию иностранным строителям Амурского ГПЗ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Иностранных специалистов, которые работают на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода, будут привозить в Россию чартерными рейсами, которые будут организовывать по заявкам от Минвостокразвития. Об этом сообщила пресс-служба представительства президента на Дальнем Востоке.

Министерство будет получать подтверждение заказа рейсов от АО "НИПИГАЗ" и направлять заявки в Росавиацию, чтобы получить разрешение на эти рейсы.

Вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил "Газпрому" организовать единократную двухнедельную обсервацию сотрудников строителей и сотрудников Амурского ГПЗ перед их вылетом на работу, сообщила также пресс-служба.

Компании поручено заранее представить график прибытия вахтовиков в управление Роспотребнадзора по Амурской области и в правительство региона.

Роспотребнадзору и Минтрансу рекомендовано вместе с АО "НИПИГАЗ" и подрядчиками Амурского ГПЗ доработать и утвердить регламент проведения обсервации в регионах вылета и регламент "чистого коридора" для перевозки работников в Амурскую область.

По словам главы Росавиации Александра Нерадько, чистый коридор предусматривает отдельный вход в аэровокзале, измерение температуры при входе и изоляцию пассажиров рейса перед вылетом в отдельном помещении. Для регистрации на эти рейсы будет использоваться отдельная стойка, а в самолет пассажиров будут доставлять отдельными автобусами.

Амурский ГПЗ строят близ города Свободный для выделения ценных фракций перед поставкой газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири". Завод станет самым крупным в России и одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит до 42 млрд кубометров газа в год. На конец марта статус реализации проекта составлял 59%.

Инвестор и заказчик проекта строительства Амурского ГПЗ - ООО "Газпром переработка Благовещенск" (входит в "Газпром"). Управление строительством осуществляет "НИПИГАЗ" - ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством (входит в группу "СИБУР").