Шестилетнего мальчика убило стеклоподъемником в машине отца

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Башкирии началась доследственна проверка в связи с гибелью шестилетнего мальчика в Дуванском районе, сообщила пресс-служба регионального управления СКР. В ведомстве допускают, что это был несчастный случай.

По версии следствия, 23 мая ребенок играл с младшей сестрой на улице рядом с домом. Он залез в салон автомобиля отца, устроился на переднем пассажирском сиденье и просунул голову в окно. В это время стекло поднялось, у ребенка шею зажало между аркой окна и стеклом. Он умер от травмы.

Следователи назначили судмедэкспертизу. Они намерены опросить родителей мальчика и других очевидцев, изучить условия, в которых живет эта семья и выяснить, что могло способствовать этой трагедии.