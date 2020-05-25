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Минобороны получит около 2 млрд рублей на оснащение медицинского спецназа

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделяет 1 млрд 900 млн рублей министерству обороны на оснащение шести полевых лагерей и четырех отрядов военврачей, оказывающих помощь больным коронавирусной инфекцией.

Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить Минобороны России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в объеме 1 млрд 900 млн рублей на оснащение шести автономных полевых лагерей и четырех медицинских отрядов специального назначения, а также на приобретение средств индивидуальной защиты, имея в виду оказание медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилям "анестезиология и реаниматология", "пульмонология" при инфекционных заболеваниях", - говорится в распоряжении.

Министерству поручено проконтролировать целевое использование денег и отчитаться об их использовании перед правительством до 1 февраля следующего года.

Минобороны РФ

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