В Петербурге начали проверку из-за смерти девушки, к которой не приехала скорая помощь

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела девушки в апреле, сообщила в понедельник пресс-служба СКР города.

Следственные органы СК России по Петербургу проводят доследственную проверку после того, как 18 апреля в квартире одного из домов на Комендантском проспекте обнаружили тело 30-летней девушки.

Устанавливаются причины смерти. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

В сообщении не приводятся подробности, но в субботу в городских СМИ появились публикации о смерти в середине апреля 30-летней Марии Симоновой, к которой несколько дней не приезжала скорая помощь, ссылаясь на высокую загруженность больниц инфицированными COVID-19. Умершая была врачом.

После того, как сообщение об этой ситуации широко разошлось в СМИ, власти Петербурга начали служебную проверку работы районной скорой.