Тело пропавшей девочки нашли в реке в Мурманской области

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Водолазы нашли в акватории реки Тунтсайоки (Мурманская область) тело четырехлетней девочки, пропавшей 23 мая.

Как сообщили в региональном СКР. на место выехала следственно-оперативная группа. Судебно-медицинская экспертиза установит причины смерти ребенка.

Четырехлетняя девочка пропала в селении Алакуртти 23 мая. В последний раз ее видели, когда она вместе с друзьями пошла гулять в сторону реки Тунтсайоки.

Региональный СКР возбудил уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).

По данным гидрометцентра региона, в выходные в Заполярье установилась теплая погода. В отдельных районах температура воздуха поднялась до плюс 19 градусов. В связи с хорошей погодой на фоне снятой самоизоляции многие северяне отправились на отдых на природу.