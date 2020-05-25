Коронавирус нашли у первого зампреда правительства Ульяновской области

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Марина Алексеева заразилась коронавирусной инфекцией, проходит лечение дома. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона в понедельник.

"У Марины Евгеньевны выявлен COVID. Она в удовлетворительном состоянии, находится дома вместе с членами семьи", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что последний раз на коронавирус Алексеева тестировалась 15 мая и результаты тогда были отрицательные.

Это не первый случай заражения COVID-19 среди членов аппарата правительства Ульяновской области за последнее время.

18 мая сообщалось, что тесты на коронавирусную инфекцию показали положительный результат у министра промышленности и транспорта Ульяновской области Дмитрия Вавилина и его заместителя. В здании министерства провели дезинфекцию.

Оба чиновника лечатся в домашних условиях.