Бабич стал главой совета директоров Корпорации развития Северного Кавказа

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Первый замминистра экономического развития РФ Михаил Бабич возглавил Совет директоров АО "Корпорация развития Северного Кавказа", гендиректором КРСК стал Андрей Харин, сообщает пресс-служба компании.

"На основании директивы вице-премьера правительства России Юрия Трутнева Совет директоров принял решение о назначении Андрея Харина генеральным директором Корпорации развития Северного Кавказа", - говорится в сообщении.

Ранее Харин занимал должность заместителя губернатора Нижегородской области. Он сменит на посту Андрея Грицая, работавшего в должности руководителя КРСК с сентября 2019 года.

Минэкономразвития России осуществляет права акционера КРСК. На прошлой неделе был избран Совет директоров корпорации.

"Совет директоров возглавил первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич. Смена руководства ключевого института развития СКФО призвана улучшить инвестиционный климат макрорегиона, упростить механизмы получения господдержки ", - сказано в пресс-релизе.

КРСК создана в 2010 году для развития инвестиционной среды Северо-Кавказского федерального округа за счет привлечения инвесторов и участия в реализации производственных и инфраструктурных проектов на территории округа. 100% акций компании находятся в федеральной собственности.