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Три человека погибли в аварии на трассе под Тулой

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Двое мужчин и женщина погибли в результате аварии на трассе Щекино-Одоев-Арсеньево в Тульской области вечером в понедельник, сообщила пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

По предварительным данным ведомства, водитель автомобиля Vortex не справился с управлением и опрокинулся на проезжую часть. Личности погибших устанавливаются.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.

Тульская область ГИБДД

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