Три человека погибли в аварии на трассе под Тулой
Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Двое мужчин и женщина погибли в результате аварии на трассе Щекино-Одоев-Арсеньево в Тульской области вечером в понедельник, сообщила пресс-служба регионального Управления ГИБДД.
По предварительным данным ведомства, водитель автомобиля Vortex не справился с управлением и опрокинулся на проезжую часть. Личности погибших устанавливаются.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.