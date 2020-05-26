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Военные выдвинулись в приамурский Шимановск, где произошла вспышка коронавируса

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) продезинфицируют объекты города Шимановск Амурской области, в котором зарегистрирована вспышка вирусной инфекции. Об этом сообщил начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

Шимановск - один из городов, где проживают сотрудники космодрома Восточный.

В составе сформированной группировки специалистов РХБ защиты - подразделения специальной обработки и жизнеобеспечения. Всего более 60 военнослужащих и около 30 единиц техники.

Для дезинфекционных работ задействуют современные машины АРС-14КМ и рецептуры растворов, которые хорошо себя зарекомендовали при ликвидации вспышек инфекции в других регионах. Расчеты военнослужащих имеют необходимую квалификацию и опыт.

Шимановск стал вторым городом в Амурской области, где введён полузакрытый режим для профилактики распространения COVID-19, ограничения на въезд в населенный пункт начали действовать с 18 мая, сообщала пресс-служба регионального правительства.

До 31 мая в городе действует пропускной режим для въезда и выезда через КПП с обязательной дезинфекцией и проверкой документов.

Шимановск находится на шестом месте среди городов Амурской области по числу заболевших коронавирусной инфекцией, в нем выявлено 35 больных.

Амурская область Шимановск

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