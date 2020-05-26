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Семья из трех человек утонула во время рыбалки в Иркутской области

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Семейная пара с ребенком утонули в реке в Жигаловском районе Иркутской области, сообщает во вторник пресс-служба главного управления МЧС по региону.

По данным ведомства, 25 мая жители села Чикан - семейная пара с дочерью 2013 года рождения - отправились рыбачить на лодке на реке Тутура. Когда они не вернулись в назначенное время, родственники забили тревогу. На поиски были направлены спасатели, полицейские и представители районной администрации.

Утром 26 мая нашли тела пропавших.

С начала мая на водных объектах региона зарегистрировано восемь происшествий с участием рыбаков - погибли шесть человек, поиски еще пятерых продолжаются.

МЧС напоминает, что при выходе на воду нужно принимать во внимание метеорологический прогноз, фактические скорость ветра и высоту волны. Все находящиеся на борту должны быть в спасательных жилетах, надежно зафиксированных на теле с помощью имеющихся креплений.

"Во всех указанных случаях к трагедии привели личная неосторожность и несоблюдение этих элементарных требований безопасности", - приводятся в сообщении слова руководителя Центра ГИМС МЧС России по региону Алексея Зяблицкого.

Иркутская область

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