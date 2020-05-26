В тюменском селе успели предотвратить прорыв дамбы 400 тоннами грунта
Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Сотрудникам коммунальных служб села Уват Тюменской области пришлось экстренно ремонтировать противопаводковую дамбу из-за образовавшегося в ней промыва, сообщает во вторник пресс-служба администрации Уватского района.
По данным пресс-службы, чтобы ликвидировать течь в дамбе, понадобилось 400 тонн грунта (примерно 30 "КамАЗов" грузоподъемностью 13 т - ИФ).
"В случае прорыва в этой части дамбы в зоне подтопления оказались бы 40 жилых домов, а также больница", - отмечается в сообщении.
Круговая дамба протяженностью почти в 10 км была построена в Увате в 1994 году.
Уровень воды в Иртыше в районе Увата стал понижаться с 17 мая, по данным на 26 мая, уровень воды в реке составляет 1135 cм.
Уват является райцентром самого северного района Тюменской области. Основная часть населения Увата живет в Левобережье, а в Правобережье находится большинство предприятий и организаций, в том числе районная администрация, РОВД, военкомат, гостиница, пожарная служба.