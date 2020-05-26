Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:48Заразились
на 26.05В России 362 342+8 915В мире 5 495 061+87 448

Технология томских ученых помогла найти на Ямале пропущенные залежи углеводородов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали новую технологию, позволяющую выявлять ранее пропущенные залежи нефти и газа благодаря анализу каротажных данных, сообщили в пресс-службе вуза.

"Алгоритмы, разработанные политехниками, из массивов каротажных данных выделяют по различным параметрам пласты с геохимическими индикаторами присутствия углеводородов и низким сопротивлением, содержащие пирит или метаморфизованные глины. Такие пласты можно считать потенциально содержащими углеводороды", - говорится в сообщении.

По словам разработчика технологии, профессора ТПУ Игоря Мельника, алгоритмы позволяют выявить пропущенные залежи с достоверностью в 70-80%. В настоящее время технология используется на месторождениях на Ямале. В частности, на Тамбейском участке специалисты уже выявили более 10 пластов, которые потенциально содержат углеводороды.

"Дальше заказчик будет принимать решение о проверке этих пластов. Обычно это делается с помощью перфорации скважины. Для примера, в результате испытания пропущенного низкоомного пласта в одной из скважин Вахского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе была обнаружена новая залежь, которая дала дополнительно 18 тонн в сутки", - отметил разработчик.

Томский политехнический университет основан в 1896 году, является первым в Сибири техническим вузом. В Национальном рейтинге университетов 2019 года, подготовленном Международной информационной группой "Интерфакс", ТПУ занимает восьмое место.

Томск

Новости

Роспотребнадзор разрешит бассейнам и фитнес-клубам работать только по записи

Роспотребнадзор разрешит бассейнам и фитнес-клубам работать только по записи

Кадыров принял участие в заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 в Чечне

Пандемия коронавируса

Главврач больницы в Петербурге заявил о массовых увольнениях из-за "истерии с телеэкранов"

Главврач больницы в Петербурге заявил о массовых увольнениях из-за "истерии с телеэкранов"

Источник заявил о планах сделать выходным день проведения парада Победы

Природные пожары с начала года уничтожили в России 251 дом

Природные пожары с начала года уничтожили в России 251 дом

Минздрав России подтвердил смерть 101 врача от коронавируса

Минздрав России подтвердил смерть 101 врача от коронавируса

Секретный свидетель по делу "Сети" рассказала о подготовке подсудимых к революции и гражданской войне

В девяти регионах остался недельный запас защитных костюмов для медиков

Пандемия коронавируса

Путин заявил, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом

Парад Победы в России назначили на 24 июня

Парад Победы в России назначили на 24 июня
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');