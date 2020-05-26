Технология томских ученых помогла найти на Ямале пропущенные залежи углеводородов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали новую технологию, позволяющую выявлять ранее пропущенные залежи нефти и газа благодаря анализу каротажных данных, сообщили в пресс-службе вуза.

"Алгоритмы, разработанные политехниками, из массивов каротажных данных выделяют по различным параметрам пласты с геохимическими индикаторами присутствия углеводородов и низким сопротивлением, содержащие пирит или метаморфизованные глины. Такие пласты можно считать потенциально содержащими углеводороды", - говорится в сообщении.

По словам разработчика технологии, профессора ТПУ Игоря Мельника, алгоритмы позволяют выявить пропущенные залежи с достоверностью в 70-80%. В настоящее время технология используется на месторождениях на Ямале. В частности, на Тамбейском участке специалисты уже выявили более 10 пластов, которые потенциально содержат углеводороды.

"Дальше заказчик будет принимать решение о проверке этих пластов. Обычно это делается с помощью перфорации скважины. Для примера, в результате испытания пропущенного низкоомного пласта в одной из скважин Вахского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе была обнаружена новая залежь, которая дала дополнительно 18 тонн в сутки", - отметил разработчик.

Томский политехнический университет основан в 1896 году, является первым в Сибири техническим вузом. В Национальном рейтинге университетов 2019 года, подготовленном Международной информационной группой "Интерфакс", ТПУ занимает восьмое место.