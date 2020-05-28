Задержан министр природных ресурсов Северной Осетии
Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали министра природных ресурсов и экологии Северной Осетии Чермена Мамиева, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Мамиева задержали в среду по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий). Источник не уточнил, о каких фактах превышения полномочий идет речь.
"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.
Информация о задержании Мамиева появилась ранее в республиканских СМИ. Мамиев возглавляет министерство природных ресурсов и экологии Северной Осетии с сентября 2016 года.