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Задержан министр природных ресурсов Северной Осетии

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали министра природных ресурсов и экологии Северной Осетии Чермена Мамиева, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Мамиева задержали в среду по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий). Источник не уточнил, о каких фактах превышения полномочий идет речь.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Информация о задержании Мамиева появилась ранее в республиканских СМИ. Мамиев возглавляет министерство природных ресурсов и экологии Северной Осетии с сентября 2016 года.

Чермен Мамиев Северная Осетия

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