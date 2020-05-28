Режим самоизоляции в ХМАО продлен до 15 июня

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова приняла решение продлить еще на две недели режим обязательной самоизоляции, сообщает региональный оперативный штаб.

"С целью предотвращения и завоза новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре продлить до 15 июня включительно: действие режима обязательной самоизоляции граждан", - говорится в постановлении, опубликованном штабом.

Всего в регионе, по данным на 27 мая, подтвержденных 1 924 случаев коронавируса, в том числе 75 за последние сутки.