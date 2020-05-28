Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:58Заразились
на 27.05В России 370 680+8 338В мире 5 691 790+102 164

Режим самоизоляции в ХМАО продлен до 15 июня

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова приняла решение продлить еще на две недели режим обязательной самоизоляции, сообщает региональный оперативный штаб.

"С целью предотвращения и завоза новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре продлить до 15 июня включительно: действие режима обязательной самоизоляции граждан", - говорится в постановлении, опубликованном штабом.

Всего в регионе, по данным на 27 мая, подтвержденных 1 924 случаев коронавируса, в том числе 75 за последние сутки.

ХМАО коронавирус COVID-19

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 28 мая

Рогозин назвал сроки высадки российских космонавтов на Луну

Рогозин назвал сроки высадки российских космонавтов на Луну

Минздрав рекомендовал не учитывать в статистике больных COVID-19 в легкой форме

Минздрав рекомендовал не учитывать в статистике больных COVID-19 в легкой форме

Что произошло за день: среда, 27 мая

Москва направит в регионы 40 врачей и оборудование для борьбы с COVID-19

Москва направит в регионы 40 врачей и оборудование для борьбы с COVID-19

Власти Крыма попросили не обязывать регион тестировать туристов на COVID-19

Кадыров сообщил, что отмечал праздник Ураза Байрам дома

Родители, потерявшие работу до 1 марта, получат дополнительные выплаты на детей

Глава Удмуртии Александр Бречалов заразился коронавирусом

Глава Удмуртии Александр Бречалов заразился коронавирусом
Экономический кризис

Путин поддержал предложение увеличить минимальное пособие по безработице до 1 августа

Путин поддержал предложение увеличить минимальное пособие по безработице до 1 августа
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');