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Нефтяник погиб при бурении скважины в Томской области

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовное дело о гибели сотрудника АО "Саматлорнефтепромхим" при производстве работ на Чкаловском газонефтяном месторождении, сообщает пресс-служба ведомства.

"Ночью 26 мая при бурении нефтяной скважины и добычи нефти в результате нарушения требований охраны труда мобильная буровая установка упала на скважину и находившегося рядом с ней 32-летнего сотрудника, он скончался на месте", - говорится в пресс-релизе.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Правом на разработку Чкаловского газонефтяного месторождения в Александровском районе Томской области владеет ОАО "Востокгазпром" через ОАО "Томскгазпром".

"Востокгазпром" ("дочка" ПАО "Газпром") через "Томскгазпром" обладает правом разработки семи участков углеводородов: Мыльджинского, Северо-Васюганского, Казанского, Останинского, Чкаловского, Рыбального и Сомовского.

Томская область. СКР Саматлорнефтепромхим

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