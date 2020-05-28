Два человека пострадали при взрыве парового котла на молочном заводе в Новосибирской области

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Маслянинском районе Новосибирской области на молочном заводе взорвался паровой котел, пострадали два человека. Проверку в связи с этим проводят правоохранительные органы и прокуратура.

В областном управлении МЧС сообщили, что в результате разгерметизции котла пожара не последовало, но в цеху сорвало крышу и частично обрушилась стена. Один из пострадавший получил ожоги, второй - "травмы различного характера", оба госпитализированы в центральную районную больницу.

Предваретильной причиной хлопка в МЧС назвали нарушения технологического процесса.

Рабочие самостоятельно ликвидировали завал. Помощь МЧС предприятию не потребовалась. Цех продолжил работу в штатном режиме.

Прокуратура региона сообщила, что на заводе устроили проверку исполнения требований охраны труда и законодательства о пожарной безопасности. Ведомство уточнило, что цех использовала компания ООО "Сибирские продукты" и котел использовался для сыроварения.