Атомная подлодка "Князь Владимир" передана ВМФ РФ

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" завершил испытания и передан ВМФ, сообщили в Объединенной судостроительной корпорации.

"Сегодня, 28 мая, на "Севмаше" (входит в ОСК) состоялось подписание приемного акта ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Князь Владимир"... Приемный акт подписывается после успешного завершения всех этапов испытаний корабля и подтверждает его готовность для передачи в эксплуатацию Военно-морскому флоту", - сообщили в корпорации.

Позднее военный источник сообщил "Интерфаксу", что подлодка "Князь Владимир" официально войдет в боевой состав Военно-морского флота России в июне.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" построен по усовершенствованному проекту "Борей-А" и принадлежит к четвертому поколению подводных атомоходов, созданных для ВМФ России. От первых трех "Бореев" (подводных крейсеров "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах") "Князь Владимир" отличается более низким уровнем шума, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием.

В 2019 году Северный флот сообщал об успешных испытательных пусках "Князем Владимиром" межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" из акватории Белого моря по полигону на Камчатке, а затем испытательных торпедных стрельбах.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" Фото: АО "Севмаш"

Подводные силы Северного флота считаются самым мощным объединением атомных подводных лодок ВМФ России. Оно было сформировано десять лет назад в рамках проводимой оптимизации Вооруженных сил России.

Северный флот - межвидовое стратегическое объединение Вооруженных сил РФ, защищающее национальные интересы России как в Арктике, так и в других районах Мирового океана. В составе Северного флота, в частности, стратегические и многоцелевые атомные подлодки, тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".

3 марта глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Военно-морской флот в 2020 году получит четыре атомных и одну дизельную подлодки, а также четыре корабля с крылатыми ракетами "Калибр".